Ghazaouet : Portes ouvertes sur les métiers de la mer

En prévision de la rentrée professionnelle 2016/2017, l’Ecole de formation des techniques de pêche et d’aquaculture organise des portes ouvertes sur les métiers de la mer.

Cette manifestation a pour objectif de faire connaître les métiers de la mer ainsi que les différentes formations dispensées dans cet établissement de formation. «Il s’agit en fait d’une campagne d’information destinée aux jeunes ayant quitté prématurément le cursus scolaire et désireux de faire une formation professionnelle pour intégrer la vie professionnelle», explique M. Bentaleb, directeur de cette école.

Ces journées portes ouvertes, en plus d’une panoplie d’informations sur les métiers de la mer mises en exergue à travers de grandes affiches illustrées et des dépliants, ont permis aux jeunes futurs marins de rencontrer les enseignants et de poser toutes les questions relatives à leurs envies.

Les visiteurs ont pu aussi examiner de près un simulateur de manœuvre de navire entièrement équipé d’instruments hautement sophistiqués. En matière de formation initiale cette année, l’école offre aux stagiaires plusieurs formations en techniques de pêche et en aquaculture. Pour les formations de pont, l’école propose des formations de marin pêcheur qualifié, capacitaire, patron côtier, patron côtier spécialisé. Les formations durent entre six mois et deux ans avec une période réservée à la pratique.

Le centre propose aussi des formations à la carte en fonction des besoins exprimés. «L’objectif recherché à travers ces formations est de former les pêcheurs de demain en mesure de maitriser les techniques modernes de pêche tout en veillant à une exploitation raisonnée de la ressource halieutique», souligne Khaled Fliti, chargé des études.