Ghazaouet : Les travaux de réalisation de la piscine semi-olympique enfin lancés

Réagissez

Après plusieurs années de blocage à cause de l’indisponibilité d’une assiette foncière de rechange, la première s’étant avéré un mauvais choix, les travaux de réalisation de la piscine semi-olympique, validée en 2008, dans le cadre du programme sectoriel de développement, ont enfin commencé.

La piscine sera érigée à Choutara, à l’ouest de la ville, à proximité d’un lycée et d’un CEM. Elle sera d’un grand apport à cette ville, qui recèle un potentiel avéré de jeunes doués pour les différents sports nautiques, notamment la natation. Cette nouvelle infrastructure vient renforcer le secteur de la jeunesse et des sports pour assurer une meilleure prise en charge de la population juvénile et encourager la pratique sportive.

Par ailleurs, les responsables du secteur misent sur le développement du sport nautique dans cette région, où le potentiel humain est riche et le milieu naturel favorable. Dans cette perspective, la direction de la Jeunesse et des Sports prévoit la réalisation d’une base nautique à même de satisfaire les besoins exprimés en matière de sport nautique qui attire de plus en plus de jeunes dotés de prédispositions naturelles propices à cette discipline.

Aujourd’hui, le sport nautique dans cette région est représenté par l’association sportive subaquatique «Le Phoque», dont les membres tentent tant bien que mal, malgré le manque flagrant de moyens, de développer les activités sportives subaquatiques et connexes, notamment la plongée en scaphandre, la plongée en apnée, la nage avec accessoires pratiquée en mer, la pêche sous-marine, l’initiation des jeunes à la natation et, en cas de besoin, la participation aux grandes opérations de sauvetage en mer.

Cette association, qui active dans un cadre légal depuis 2009, s’est illustrée non seulement par les résultats honorables obtenus lors des différentes compétions régionales et nationales de plongée en apnée et pêche sous-marine mais, surtout, par l’organisation de journées d’initiation et de formation aux activités subaquatiques au profit des enfants, afin de les sensibiliser sur la protection de l’environnement marin.

Malheureusement, cette association ne dispose pas d’infrastructures adéquates et de moyens en vue de bien mener sa mission et encourager à la pratique du sport nautique. Cependant, si le projet de réalisation d’une base nautique se concrétise, il constituera une impulsion nouvelle au développement du sport nautique.