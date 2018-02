Ghazaouet : Les pratiques illicites de la pêche pointées du doigt

Réagissez

En cette période hivernale caractérisée par une météo capricieuse et des conditions climatiques désagréables, les marins-pêcheurs, sans revenus, éprouvent d’énormes difficultés pour subvenir aux besoins de leurs familles.

En effet, depuis le début de l’hiver, l’activité au port de pêche considéré comme étant un pôle clef du développement économique et social local puisque la filière pêche représente à elle seule quelque 6000 emplois directs et indirects et fédère une centaine de micro-entreprises, est au point mort. En cette période de disette, les bateaux sont immobilisés à quai en attendant les beaux jours.

Cette conjoncture difficile a grandement altéré la situation financière des marins-pêcheurs. «C’est difficile de rester sans travail quand on a une famille à charge», soupire un pêcheur. «Je ne sais pas faire autre chose sinon j’aurais déjà changé de métier», ajoute notre interlocuteur et de souligner: «Notre inquiétude n’est pas seulement la météo mais le poisson qui se fait de plus en plus rare. Il nous arrive parfois de rester toute la nuit en mer et, le matin, nous rentrons au port bredouilles». A entendre parler ces pêcheurs, la situation semble vraiment alarmante. Pourquoi la productivité a tant baissé dans une région connue autrefois pour l’abondance et la diversité des ressources halieutiques ? Cette question qui taraude tous les esprits trouve sa réponse chez les gens de la mer.

Tous les pêcheurs, les novices comme les anciens, s’accordent à dire que lorsqu’on on ne respecte pas les zones de pêche, les mailles des filets et la période du repos biologique, on ne donne pas le temps aux poissons de se reproduire, c’est ce qui mène à l’anéantissement progressive de la faune halieutique. Ils sont unanimes que ces pratiques de pêche illicites, ou plutôt destructrices, motivées par le profit, détruisent les récifs de coraux et les herbiers sous-marins qui sont, en fait, les espaces où se reproduisent les différentes variétés de poissons. Ils évo-quent aussi la pêche abusive, ils sont conscients que, même si ça rapporte énormément aujourd’hui, demain sera un désastre pour l’activité de la pêche.

Malheureusement, ces pratiques (le non-respect de la période du repos biologique, des zones de pêche, les mailles des filets, la taille marchande du poisson, l’utilisation des engins de pêche illicites) sont toujours de mise. Autrement dit, l’ensemble des pêcheurs savent pertinemment qu’ils vont droit vers la destruction de leur source de vie mais continuent de négliger les conditions nécessaires à la reproduction et le renouvellement de la ressource. De l’avis des pêcheurs consciencieux, il est temps de prendre conscience de la nécessité de protéger la ressource halieutique, il y va de l’avenir des ressources marines et, par ricochet, de la pérennité d’une source de revenus.