Les petits handballeurs de l’HBCG se sont illustrés en réalisant un parcours remarquable en coupe et en championnat. Sous la houlette Bel Bachir Taha Fethi, un technicien et formateur expérimenté qui a toujours prouvé sa valeur et sa compétence, l’équipe des moins de 15 ans, qui compte dans ses rangs des joueurs pleins de promesses, a réalisé le doublé coupe et championnat sans concéder la moindre défaite.

Les jeunots de Taha Fethi ont dominé les deux compétions de la tête et des épaules en s’adjugeant les deux titres, et cela pour la deuxième année consécutive. Cette saison restera donc exceptionnelle.

«Ce sont des jeunes motivés qui veulent aller loin, ils possèdent de très bonnes qualités, on peut leur faire confiance car ils sont tous sur la voie du progrès», témoigne leur entraîneur, Bel Bachir. Bravo donc à cette jeune génération qui promet un bel avenir au handball local. L’équipe des U13 ans, encadrée par le même technicien qui a énormément donné au handball local, s’est adjugée aussi le titre de champion de wilaya.

«Avec deux catégories garçons qui dominent la discipline au niveau de la wilaya, je suis très satisfait et très fier, nous avons là une belle dynamique qui augure d’un bel avenir et la pérennité du club», se félicite le coach Taha Fethi. En effet, le club compte 121 licenciés et en attire toujours de nouveaux. La bonne ambiance et la convivialité y sont aussi pour quelque chose.