Ghazaouet : Le service public à la traîne

Le constat est largement visible au niveau de l’annexe de l’état-civil de SidI Amar, un quartier où se concentrent les 2/3 de la population de Ghazaouet. Si la structure, après avoir bénéficié d’une importante opération de rénovation, offre les meilleures conditions pour les administrés en termes d’accueil, la qualité de service rendu demeure très insuffisante, pour ne pas dire dérisoire. Et pour cause, l’annexe n’est pas raccordée au réseau Internet.

Du coup, le citoyen ne peut se faire délivrer aucune pièce d’état-civil : extrait de naissance, de décès ou acte de mariage. En effet, la dizaine d’employés qui travaillent dans cette structure, rénovée à coup de millions de dinars, ne peuvent délivrer que des fiches familiales ou légaliser des documents administratifs. A proximité de cette annexe de l’état-civil se trouve le bureau de poste. A priori, cette agence postale ouverte dans ce quartier qui affiche la plus forte densité de population dans la wilaya, plus de 20 000 habitants, est conçue en vue de rapprocher davantage ses services des citoyens et pour désengorger l’agence principale qui connait quotidiennement une grande affluence. Or, cette amélioration visée par les responsables d’Algérie Poste, et tant souhaitée par ses clients, n’est pas du tout évidente au niveau de ce bureau. En effet, le service n’est pas assuré régulièrement et une discontinuité dans le traitement des opérations pénalise grandement les usagers. La raison principale de cette défaillance, en témoignent les quelques clients rencontrés sur place, est due au fait que cette agence postale est gérée par un seul employé. A lui seul, il effectue toutes les tâches postales et veille même à la propreté des lieux : l’agence ne dispose pas d’une femme de manage. «Il lui arrive même de nous ramener le courrier à la maison», affirme un citoyen. Ce manque flagrant en matière d’employés oblige les clients à attendre de longues minutes pour une simple opération postale, comme récupérer un courrier, payer une facture ou tout simplement acheter des timbres...quand ils sont disponibles ! Aussi, la connexion à Internet assurée par une clé connait des dérangements forts préjudiciables. Ajoutées à cela les perturbations en matière d’approvisionnement en liquidités. C’est pour ainsi dire que dans certaines communes et quartiers, les populations ont doublé, voire triplé, mais les équipements publics n’ont pas emprunté la même courbe ascendante.