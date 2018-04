Ghazaouet : Le port de nouveau paralysé par une grève

Réagissez

Un mouvement de grève, à l’initiative de l’ensemble des travailleurs, touche de nouveau le port de Ghazaouet.

Le bras de fer, entamé depuis le début du mois entre les travailleurs du port et leur direction générale, risque de durer longtemps si l’on considère les propos des grévistes qui se disent déterminés à aller jusqu’au bout de leur action.

En effet, le conflit qui oppose les travailleurs au P-DG de l’entreprise s’est durci avec une grève générale des travailleurs. Le désaccord remonte au début du mois. Le 2 avril, les travailleurs de l’Entreprise portuaire ont observé un débrayage de quelques heures pour exprimer leur inquiétude par rapport à la dégradation des relations entre les représentants des travailleurs et la direction générale. Ils dénonçaient l’autoritarisme et l’absence de considération de leur directeur vis-à-vis du personnel.

«Ce débrayage a nécessité l’intervention de la Fédération des ports d’Algérie qui a réussi à rétablir le dialogue entre les deux parties et des solutions ont été trouvées», rappellent les syndicalistes dans leur lettre. «Cependant, soulignent-ils, le P-DG n’a pas respecté ses engagements et le malaise qui régnait au sein de l’entreprise et qui n’a fait qu’augmenter les problèmes d’ordre social et professionnel, a refait surface». «C’est pour cela qu’aujourd’hui nous demandons l’intervention du ministre pour trouver une solution définitive à cette situation conflictuelle qui risque de paralyser le port durant plusieurs jours», menacent les grévistes.