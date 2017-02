Ghazaouet : Le port adopte le guichet unique

Réagissez

Désormais, en matière de traitement des marchandises, à l’importation comme à l’exportation, le port de Ghazaouet propose à ses clients un service performant par la mise en place du guichet unique.

Cet outil de facilitation, une première au niveau national, permet d’améliorer la qualité des services à l’endroit des opérateurs économiques impliqués dans le commerce extérieur. C’est un système qui simplifie les procédures et les formalités relatives à l’importation et à l’exportation et réduit les délais de séjour des marchandises au port et la facture des surestaries. «L’accomplissement de toutes les formalités liées au conteneur dans un même endroit est, sans conteste, de nature à faciliter et activer les démarches de livraison aux clients des marchandises conteneurisées dans des délais convenables», estime Zaaf Djamel, PDG de l’Entreprise portuaire de Ghazaouet.

Le guichet unique englobe tous les services chargés du contrôle documentaire et physique des marchandises transitant par le port, à savoir les services phytosanitaires et vétérinaires, les services de douane et du commerce. Le concept de cet instrument de facilitation s’articule autour de deux opérations, le contrôle documentaire, qui s’effectue dans un même endroit où sont réunis tous les services concernés, et le contrôle visuel des marchandises, pratiqué par une brigade mixte, le tout dans un laps de temps considérablement réduit. Cette amélioration concrète de la gestion des importations des marchandises conteneurisées a été favorablement accueillie par les opérateurs économiques, qui peuvent désormais s’acquitter de toutes les formalités réglementaires relatives à l’importation, à l’exportation et au transit de leurs marchandises dans un même bureau.