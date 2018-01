Ghazaouet : La liste provisoire des bénéficiaires des 360 logements sociaux affichée

Réagissez

Mercredi dernier, tôt le matin, une effervescence inhabituelle a régné à Ghazaouet : des groupes de femmes et d’hommes silencieux couraient vers une même direction.

La raison de cette agitation bruyante est l’affichage de la liste provisoire des bénéficiaires des logements sociaux. Enfin, après plusieurs mois d’attente, les heureux bénéficiaires des 360 logements sociaux sont connus. Toutefois, cette liste reste provisoire, dans la mesure où la liste définitive ne sera établie que lorsque tous les recours seront étudiés par la commission de wilaya.

Cette fois-ci, les listes comportaient, en plus des nom et prénom et d’autres informations relatives à l’identité, la photo de chaque bénéficiaire, afin de donner plus de crédibilité et de transparence à cette opération qui fait souvent des mécontents. A l’occasion de cet événement, un important dispositif de sécurité a été déployé par les forces de l’ordre pour parer à toute éventualité de dépassement de la part des mécontents.

L’opération, en dépit d’une grande déception légitime des non- bénéficiaires, compte tenu de l’importance de la chose, s’est déroulée dans de bonnes conditions et aucun incident n’a été enregistré. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que ce premier quota précède un autre de 340 unités qui seront distribuées probablement avant la fin du mois de mars, comme l’avait déjà annoncé le wali à plusieurs occasions.

Les mécontents ont donc grand espoir de voir leur nom figurer dans la liste des 340 logements prochainement dévoilée. Ils ont exprimé leur désarroi par voie de recours et attendent patiemment leur tour. Le secrétaire général de la daïra, qui nous a reçus, s’est dit très satisfait du travail accompli avec abnégation et dans toute la transparence par les membres de la commission.

«C’est un travail qui a été fait avec beaucoup de transparence. Nous avons fait de notre mieux pour venir en aide aux familles qui sont dans le besoin. Il est vrai que d’autres familles méritent aussi un logement social, mais il y a un barème à respecter et ceux qui ne figurent pas dans cette liste le seront dans la prochaine, s’ils ouvrent droit bien sûr», rassure Samir Kebbati.

Par ailleurs, quelque trois cents personnes, parmi les non-bénéficiaires, se sont regroupées, durant la matinée, devant le siège de la daïra. Vers 8 heures, la commission de daïra, présidée par le chef de daïra et à laquelle a pris part le chef de sûreté de la daïra, a commencé à recevoir ces mécontents un à un pour apaiser la tension et rassurer les protestataires que leurs recours seront examinés avec la plus profonde transparence et pour ceux qui ouvrent droit, ils seront pris en considération dans la prochaine distribution des 340 logements sociaux restants.