Ghazaouet : L’hôpital sera enfin modernisé

L’EPH de Ghazaouet bénéficie enfin d’une réhabilitation en bonne et due forme

A l’occasion de la visite des autorités locales à l’hôpital Maalem Lahcene, on a pu s’enquérir des travaux de réhabilitation, d’extension et de modernisation lancés dans cette structure sanitaire qui ne répond plus aux besoins des citoyens en matière d’une prise en charge optimale.

En effet, d’importants travaux de réhabilitation sont entrepris à la fois pour mettre aux normes le bâtiment et rendre les chambres de malades plus agréables en utilisant des matériaux nobles et de créer de nouvelles unités de soins : le service de consultation spécialisée, le service d’oncologie et la construction, au sein du service de la maternité, d’un bloc opératoire pour la gynéco-obstétrique. L’enveloppe financière dégagée pour cette opération est de l’ordre de 34 milliards de centimes. «Cette opération de réhabilitation permettra d’adapter cette structure sanitaire à l’accroissement de sa fréquentation et proposer une prise en charge des malades dans de meilleures conditions», a souligné M. Maamar, directeur de cet établissement de santé. Un peu après, lors de la visite des urgences médico-chirurgicales, là encore en cours de réalisation à l’enceinte de ce même hôpital, nous apprendrons que cette nouvelle structure médicale est conçue selon les normes nationales et devra répondre aux attentes de la population locale et contribuer à l’amélioration de la prise en charge médicale. Doté d’un financement de 45 milliards de centimes, ce service, dont les travaux de réalisation ont atteint un taux d’avancement de 70%, dispose d’un bloc opératoire, d’un service de pédiatrie et sera fourni en équipements et moyens médicaux modernes dont un scanner.

O. El Bachir