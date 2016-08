Ghazaouet : L’accès des associations aux aides européennes en débat

Réagissez

L’école de pêche et d’aquaculture de Ghazaouet a abrité, samedi, une journée d’information portant sur les subventions et contributions financières accordées par l’Union européenne aux organisations de la société civile dans le cadre du programme d’appui à la diversification de l’économie nationale, secteur de la pêche (Diveco 2).

Deux experts de l’UE se sont relayés pour communiquer aux participants, en majorité des associations professionnelles, un maximum d’informations sur l’appel à propositions (subventions) destiné aux organisations de la société civile qui a été lancé récemment par la délégation de l’Union européenne en Algérie.

L’objectif de cette rencontre, comme l’avait souligné un des experts, est de mettre à disposition des participants un support d’information pour une meilleure compréhension de l’appel à proposition, notamment la diffusion des informations concernant la publication, les contenus de l’appel à proposition, l’inscription et la soumission dans les plateformes d’inscription en ligne réservées à cet effet.

Selon les experts, les priorités retenues visent à favoriser la consolidation de la structuration des groupements professionnels, à développer la mise en réseau et à favoriser une pêche responsable. Elles ciblent également à inciter et développer l’entrepreneuriat et l’employabilité dans les domaines liés à la pêche et à l’aquaculture.