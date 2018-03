Ghazaouet : Journée de sensibilisation sur le cancer

Réagissez

«Epidémiologie des cancers, quelles stratégies locales pour la lutte et la prévention ?», tel a été le thème d’une journée scientifique organisée par l’association Amel El Hayet des maladies cancé-reuses, en partenariat avec le service d’épidémiologie du CHU de Tlemcen, samedi dernier, à l’Ecole de pêche de Ghazaouet.

Cette journée médicale et scientifique, qui s’inscrit dans une continuité d’actions de sensibilisation et de prévention menées par l’association Amel El Hayet, a regroupé d’éminents spécialistes en épidémiologie, oncologie, chirurgie, etc. Des conférences de haut niveau, s’articulant principalement sur la lutte et la prévention contre cette maladie considérée comme étant la deuxième cause de mortalité en Algérie, ont marqué cette manifestation scientifique rehaussée par près de 300 participants, des professionnels de la santé, des malades et de simples citoyens.

L’objectif de cette journée, comme nous l’avait précisé Pr Meguenni, chef de service d’épidémiologie de Tlemcen et directeur du laboratoire de recherche sur le cancer «NO 30», est de poser les jalons d’une stratégie locale de lutte et de prévention contre le cancer. Le professeur estime que 30% des décès par cancer sont évitables car liés aux cinq principaux facteurs de risque comportementaux et alimentaires : surpoids, faible consommation de fruits et légumes, manque d’exercices physiques, tabagisme et consommation d’alcool.

Pour sa part, le professeur Berber, chef de service de médecine nucléaire au CHU de Tlemcen, doyen de la faculté de médecine et coordinateur du centre de lutte contre le cancer, a parlé du plan cancer 2015/2019, tout en soulignant le fait que l’objectif essentiel de ce plan cancer est la réduction de la mortalité et de la morbidité par cancer. La communication du Pr Midoun, chef de service épidémiologie de l’EHU d’Oran, portait sur le thème «Epidémiologie analytique : cancers et leur prévention».

Le professeur, tout en mettant en évidence l’importance de se focaliser sur la réduction des facteurs de risque environnementaux, plaide pour la nécessité, voire l’urgence, d’associer les différents secteurs de l’énergie, du transport, de l’industrie, de l’agriculture à cette action de lutte et de prévention prônée par le secteur de la santé à travers le plan cancer. Le Pr Zoubir Ahmed Fouatih, chef de service épidémiologie du CHU d’Oran, coordinateur régional des registres de cancer, plaide pour la mise en place d’un système d’information sanitaire fiable garant de la réussite du plan cancer pour lequel l’Etat déploie des moyens colossaux.

D’autres communications, aussi intéressantes les unes que les autres, portant sur l’incidence et la survie des cancers dans la wilaya de Tlemcen, stratégie-diagnostic du cancer de la thyroïde, épidémiologie et facteurs de risque du cancer du sein, mosquée et autres réseaux sociaux dans la sensibilisation, place de la radiothérapie dans la prise en charge des cancers, prise en charge des malades cancéreux à l’EPH de Ghazaouet, ont été présentées respectivement par le Dr Regagba, épidémiologiste au CHU de Tlemcen, le Pr Fouad Bouallou, chirurgien chef de service au CHU de Tlemcen, le Pr Henaoui, directrice de l’unité épidémiologique clinique, le Pr N. Chabni, chef de l’unité d’information sanitaire de Tlemcen, le Dr Menaouer Benamar, chef de service de radiothérapie au CHU de Tlemcen.

Pour ce qui est des données statistiques dans la wilaya de Tlemcen, 15 791 cas de cancer ont été enregistrés. Chez la femme, le cancer du sein est le plus fréquent, chez l’homme, le cancer de la vessie reste prédominant. A Ghazaouet, où cette maladie prend des proportions alarmantes, 700 cas ont été enregistrés.

Chez la femme, le cancer du sein domine, chez l’homme, le cancer broncho-pulmonaire est le plus répandu. Les débats qui ont suivi ont clairement apporté la preuve qu’il y a un manque flagrant en matière d’information et de sensibilisation, deux éléments-clés dans la prévention. D’ailleurs, l’objectif de cette journée est justement d’amorcer une réflexion sur la mise en place d’un programme de prévention privilégiant le dépistage précoce, meilleur moyen de prévenir cette maladie redoutable.