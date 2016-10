Ghazaouet : Haro sur l’utilisation du plastique

Réagissez

La semaine de sensibilisation sur le danger du plastique sur l’environnement et l’homme a été clôturée, ce samedi, au niveau de la place publique, devenue à l’occasion un lieu de convivialité, où des centaines de personnes de tous horizons se sont retrouvées pour exprimer leur soutien à l’association Amel El Hayet des cancéreux, pour ses initiatives louables visant à maintenir le cadre de vie et protéger l’environnement. L’engouement, surtout des jeunes, à l’égard de cette manifestation, est un indice révélateur de leur engagement pour la préservation et la protection de l’environnent.

Mais encore faut-il trouver une oreille attentive à ce plaidoyer populaire en faveur d’un environnement sain. La réponse est malheureusement désolante : cette manifestation, qui a duré une semaine et qui a été largement médiatisée par la radio et quelques quotidiens nationaux, n’a pas suscité l’intérêt de ceux chargés de veiller à la protection de l’environnement, qui ont brillé par leur absence à l’occasion de la clôture.

En fait, le sketch présenté par Youcef M’hirka et sa troupe a certes fait beaucoup rire, surtout les enfants présents en nombre impressionnant, mais il véhicule un message très fort. D’un côté, il dénonce l’incivisme des citoyens, et de l’autre, il déplore la passivité des autorités vis-à-vis de notre environnement immédiat. Il cite, à titre d’exemple, dans son style hilarant, l’insuffisance d’espaces verts, le manque d’entretien de ceux existants et devenus de véritables dépotoirs.

Cette manifestation a permis aussi aux visiteurs d’admirer les œuvres à base de plastique réalisées par les artistes locaux, notamment ce poisson géant, qui est conçu totalement en bouteilles. L’habillage de cette gigantesque structure a nécessité trois jours de travail, une demi-douzaine d’artistes, 960 grandes bouteilles, 477 petites bouteilles, 18 rouleaux de scotch transparent et 16 rouleaux de scotch gris. Les enfants, assistés par les artistes, ont réalisé de jolis petits tableaux avec des bouchons. A cette occasion, l’association Amel El Hayet a remis aux enfants qui ont participé à cet événement des bons d’achat d’une valeur de 1500 DA.

Le plus petit bénévole, Nedjar Bilal, a été mis à l’honneur. L’association a aussi honoré les chauffeurs bénévoles qui conduisent les malades aux centres de soins, les artistes qui se sont donnés à fond durant toute la manifestation et les éléments du groupe Ad Fratrès, qui ont contribué grandement à la réussite de ce grand événement. «Nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons accompli.

Nous avons été, durant une semaine, au contact des enfants, nous avons essayé de leur inculquer certains gestes simples, mais combien importants pour la protection du cadre de vie. Les artistes ont fait un travail de sensibilisation merveilleux pour attirer l’attention des citoyens sur les dangers du plastique. Nous avons eu aussi l’occasion de remercier publiquement les chauffeurs bénévoles. L’association a grandi, a gagné en maturité et nous travaillons déjà sur un autre projet, toujours dans le cadre de la sensibilisation sur l’utilisation abusive du plastique», nous a confié Houda Brahmi, la présidente de l’association.