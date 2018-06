Ghazaouet : Engouement pour les «Soirées de l’humour»

Réagissez

Les organisateurs de la deuxième édition des «Soirées de l’humour» ont voulu rendre un fervent hommage à Karim Brahami, connu sous le pseudo de «Karim Option», la star de l’édition précédente, décédé il y a quelques mois. Cette deuxième édition des «Soirées de l’humour» s’est terminée en apothéose avec la montée sur scène du duo Rissala d’Ouled Mimoun, avec un spectacle orignal, excessivement hilarant, qui a fait rire aux larmes le public.

En fait, quand ce duo hors pair monte sur scène, attendez-vous à des éclats de rire à profusion. Cet événement organisé par l’association culturelle Les fils des deux frères, en collaboration avec la Maison de la culture Abdelkader Alloula et le Centre des arts et des expositions de Tlemcen, en hommage à «Karim Option», a connu un franc succès tant sur le plan de la participation des artistes que de la fréquentation. D’ailleurs, la salle polyvalente de l’hôtel Ziri, où se déroulaient les spectacles, affichait complet à chaque représentation.

Des humoristes venus de différentes wilayas du pays se sont produits devant un grand public. Tous les jeudis après les prières surérogatoires, des dizaines de familles affluaient dans la coquette salle de l’hôtel Ziri pour passer un moment de plaisir et de détente après une longue journée de jeûne. Il faut dire que les spectateurs ont été servis. Des comédiens talentueux, généreux, qui donnent le meilleur d’eux-mêmes sur scène, en l’occurrence Lahacene Laho, Walid Sasnou, le trio Rissala, ou encore l’incontournable M’hirka, ont été tout simplement extraordinaires et les spectateurs leur ont rendu la pareille par des applaudissements répétés.

Seulement voilà, il y a une fausse note à relever : la ville de Ghazaouet manque cruellement d’une salle de spectacles. La salle polyvalente de l’hôtel Ziri où se déroulent généralement ce genre de spectacles est trop étroite pour accueillir un public avide de divertissements et de plaisir. D’autant plus que celle-ci est située loin de la ville et pour s’y rendre, il faut être véhiculé. Mais on retient que ces soirées de l’humour ont attiré la foule et le public a ri à gorge déployée.