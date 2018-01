Ghazaouet : Des enfants atteints de cancer découvrent le cirque

Réagissez

Cette sortie, inédite pour ces enfants malades, a eu lieu grâce l’association Amel El Hayet, qui, à travers ses nombreuses actions méritoires, tente de leur offrir un moment de bonheur.

Des enfants cancéreux, accompagnés de leurs frères, sœurs ou parents, ainsi que des bénévoles de l’association Amel El Hayet des personnes atteintes de cancer, ont assisté, ce samedi après-midi, à une séance du cirque Ammar, dont les chapiteaux sont installés à Briah (Tlemcen) depuis quelques jours.

Cette sortie, inédite pour ces enfants malades, a eu lieu grâce à Amel El Hayet, une association qui, à travers ses nombreuses actions méritoires, tente d’offrir un moment de bonheur aux enfants malades, de leur redonner le sourire et d’apporter aide et réconfort à leurs familles. Mission accomplie : les enfants étaient heureux et ont énormément aimé cet instant magique.

Sous le chapiteau, au son de la musique, les clowns, un adulte et un enfant d’à peine 8 ans, ont fait leur entrée triomphale sous les applaudissements très nourris des enfants. Les artistes comiques collectionnaient maladresses et bêtises qui ont fait rire les chérubins jusqu’aux larmes.

Après un moment, les clowns se sont effacés pour laisser la piste aux acrobates, aux dompteurs et aux trapézistes. A cet instant du spectacle, les enfants étaient éberlués. Les yeux écarquillés, ils suivaient attentivement les voltigeurs, qui virevoltaient dans tous les sens, exécutant des acrobaties des plus complexes pour émerveiller le public.

Le spectacle était grandiose et les mômes ont beaucoup apprécié. Cette louable initiative a permis à ces enfants de vivre un superbe après-midi en admirant les prouesses des artistes du cirque Ammar et en découvrant les animaux sauvages, tels que le lion, le tigre blanc, le crocodile, le zèbre, le bison d’Amérique, le lama et bien d’autres encore. Les enfants sont ressortis avec des étoiles plein les yeux et garderont certainement un bon souvenir de cette journée enneigée.