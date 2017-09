Ghazaouet : Défaillance de l’éclairage public à Sidi Amar

Réagissez

Des quartiers à Sid Amar sont plongés dans le noir depuis presque un mois à cause de l’éclairage public défaillant.

D’autres sont illuminés de jour comme de nuit, car les lampes ne s’éteignent jamais. Cette situation bizarroïde perdure sans que personne s’en plaigne. Pourtant, selon un habitant qui a attiré notre attention sur cette situation insolite, les services de l’APC ont été alertés, notamment à propos de ces mâts lumineux qui restent allumés même la journée. Malheureusement, jusqu’à l’heure actuelle, aucune intervention n’a été entreprise pour réparer cette défaillance fort préjudiciable aux intérêts de la commune. Les autres quartiers restent dans l’obscurité. De ce fait, les habitants, notamment d’une partie du quartier Dallia - où il y a des lampes allumées H/24 et d’autres éteintes tout le temps -, doivent prendre mille et une précautions pour s’aventurer dans les ruelles obscures de leur quartier.

S’ils ne se sont pas surpris par les meutes de chiens errants dont le nombre est de plus en plus impressionnant, ils ne sont pas à l’abri d’une foulure ou d’une entorse de la cheville tant la chaussée est parsemée de nids-de-poule, de crevasses et de trous béants. Or, ce qui semble décevoir grandement les habitants, ce sont ces candélabres allumés de jour comme de nuit. Bizarrement, au moment où nous traversons une période d’austérité et où les maires sont appelés à se débrouiller pour trouver les ressources financières nécessaires pour redynamiser le développement local en valorisant le patrimoine communal et en luttant contre le gaspillage sous toutes ses formes, des lampadaires sont allumés de jour comme de nuit.