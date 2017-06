Réagissez

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’enfance qui coïncide avec le 1er juin de chaque année, les enfants du centre spécialisé de la protection de l’enfance ont eu droit, eux aussi, à un moment de bonheur.

En cette soirée du mois sacré, les bambins étaient heureux et sur leur visage rayonnant et paisible se lisait une joie profonde. Ils ont accueilli leurs hôtes avec un large sourire et les ont remerciés d’être venus partager avec eux ce moment de bonheur. Ce soir, ils ne se sont pas sentis seuls et rien que pour cela, ils étaient aux anges.

Le sourire ne quittait jamais leur visage angélique et innocent qui contraste immensément avec leur sort. Cette année, c’est l’association Wissal, de Tlemcen, qui a organisé une magnifique soirée, en humour et en musique, au profit de ces enfants privés du foyer familial. Cette belle soirée, ponctuée d’intermèdes de musique et de jeux animés par l’incontournable Sebbar, le doyen des animateurs et le chouchou des enfants, a permis aux présents de découvrir un duo comique extraordinaire. Il s’agit du groupe Rissala, qui a présenté des sketchs hilarants.

Le tandem, le père et son fils, ont vite séduit les spectateurs et déclenché de nombreux fous rires dès qu’ils se sont présentés sur la scène. Durant tout le spectacle, les enfants, qui riaient aux larmes, étaient les complices de l’humoriste qui jouait le rôle de l’enfant indiscipliné. Celui-ci, notons-le, est aussi un chanteur talentueux. Il possède une voix magnifique qui a grandement charmé le public.

Et, pour permettre aux spectateurs de se remettre de leurs émotions, cette soirée alliant musique et humour s’est achevée tard dans la nuit sur une musique andalouse magistralement interprétée par le groupe musical de l’association El Wissal. Enfin, en guise de clôture, les enfants du centre Mouloud Feraoun ont eu droit à de beaux cadeaux.