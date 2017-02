Ghazaouet, commune pilote d’un projet de développement local

Réagissez

La commune de Ghazaouet figure parmi les 10 communes qui ont été retenues, à travers le territoire national, pour l’application du programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local/commune modèle, Capdel, parrainé par le Programme des Nations unies pour le développement et cofinancé par le gouvernement algérien à hauteur de 2,9 millions de dollars, l’UE, avec 7,7 millions d’euros, et le PNUD, avec 200 000 dollars. Dans cette perspective et pour une consultation élargie de toutes les parties prenantes, une première rencontre a eu lieu, jeudi, au niveau de la mairie. La présence en force des citoyens de tous horizons est un signe révélateur de l’intérêt accru qu’accordent les habitants au développement et à l’avenir de leur ville. Encore faut-il que ces rencontres ne soient pas seulement occasionnelles et que la démocratie participative que prône ce programme soit effective. De toute évidence, de cette première rencontre qui sera suivie d’une autre ce lundi, il ressort que la concertation est un élément essentiel du retour de la confiance de la population en ses élus. Au terme de cette rencontre, où les débats ont été, par moments, houleux, quatre commissions mixtes ont été constituées.

Elles auront la tâche, tout en restant attentives aux besoins et attentes des citoyens, d’identifier des petits projets hautement prioritaires et susceptibles d’améliorer un tant soit peu le cadre de vie des citoyens tout en étant écologiquement tolérable. Le Capdel préconise aussi l’autonomisation des femmes, pour qu’elles contribuent à la protection de l’environnement à partir des initiatives locales à travers des microprojets. Concernant le choix de la commune de Ghazaouet et des autres communes pilotes qui serviront de référence pour la généralisation de ce programme à l’échelle nationale, le P/APC nous a indiqué que la sélection a été effectuée sur la base de plusieurs facteurs portant sur la diversité typologique et les spécificités géographiques, démographiques, culturelles, sociales, économiques et écologiques.