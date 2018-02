Ghazaouet : Amel El Hayet au chevet des enfants cancéreux

Réagissez

L’association Amel El Hayet des maladies cancéreuses nouvellement fondée s’illustre, encore une fois, de façon remarquable dans la prise en charge des cancéreux, notamment les enfants, en leur accordant un intérêt particulier.

Ce jeudi après-midi, à l’occasion de la Journée internationale du cancer de l’enfant, l’association a réuni les enfants malades et leurs parents dans une salle de restaurant, joliment décorée pour la circonstance, pour leur permettre de se rencontrer, de discuter, d’oublier un instant la lourdeur de la maladie. Ils étaient tous là, souriants, tout émus devant tant de gentillesse et d’attention à leur égard. Ils ne parlaient pas, ils étaient timides mais leur magnifique sourire, leur regard tendre et affectueux laissaient deviner une grande émotion et une joie intense.

Comme l’avait souligné la présidente de l’association, Mme Houda Brahmi : «Notre souhait à travers ces petites rencontres restreintes est de voir les enfants souriants et joyeux. Nous voulons juste leur procurer un moment de bonheur et prier pour qu’ils gardent ce sourire le plus longtemps possible». En effet, les enfants étaient contents de partager avec leurs parents et les bénévoles de l’association, devenus très proches d’eux, cet instant de joie et de plaisir. Cette réception en l’honneur de ces adorables enfants s’est déroulée dans une ambiance de convivialité chaleureuse. Les bambins ont eu droit à de beaux cadeaux et leurs parents n’ont pas tari d’éloges à l’endroit de l’association qui s’occupe de leurs enfants.