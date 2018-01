Ghazaouet : 190 harraga arrêtés en 2017

Réagissez

Les chiffres enregistrés en 2017 sont très significatifs. Durant cette année, les éléments du Groupement territorial des garde-côtes de Ghazaouet ont mis en échec, au large de la ville, 18 tentatives d’émigration clandestine et arrêté 190 candidats à ce voyage dangereux.

Les marins clandestins, dont une femme, sont âgés de 19 à 36 ans et sont tous algériens. Au cours de l’année 2017, 454 clandestins ayant fait l’objet d’une décision de reconduite à la frontière ont débarqué à Ghazaouet en provenance d’Almeria. Parmi les refoulés figurent 3 Marocains et un ressortissant du Sahara occidental. L’année 2017 a été marquée aussi par le repêchage, par les garde-côtes, de six corps sans vie, probablement des «harraga», au large de Ghazaouet.