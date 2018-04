Réagissez

Le club sportif amateur d’escalade et de sport de montagne de Tlemcen organise, en collaboration avec la DJS, l’APC de Terny et la direction du barrage Mefrouch, au barrage Mefrouch, du 30 avril au 3 mai, la 1re édition de la Fête des sports de nature. 2 000 participants de différentes parties du pays y prendront part. «Cette manifestation aura plusieurs facettes, en plus du sport, il y aura le tourisme, la culture et l’artisanat.

Le sport, en plus de son vecteur de performance, sera pris également dans notre événement dans sa qualité d’activité récréative et de loisirs, et c’est à ce niveau que s’inscrit la fête des sports de la nature de Tlemcen», explique Mohamed Zerrouk, un des organisateurs. Quatorze disciplines ont été programmées dans cette première édition, la randonnée pédestre, la randonnée équestre, la randonnée VTT, l’escalade, la pêche sportive, la voile, le canoë-kayak, la natation en eau libre, le cerf-volant, le speed ball, le triathlon, le kid’s athlétics, le sport de glisse sur l’eau et la randonnée d’orientation. «Parmi nos objectifs, permettre une nouvelle dynamique et répondre aux attentes des citoyens de la région et de la politique mise en œuvre pour le désenclavement de nos contrées en retrait, par leur découverte et leur médiatisation, et encourager la pratique sportive féminine», précise M. Zerrouki.