«Faciliter le diagnostic pour les collègues médecins»

Pur produit de l’université algérienne — diplômé de l’Institut des sciences médicales d’Oran — le docteur Abdelhafid Flidj, avide de savoir, ira se perfectionner en France, à la faculté de médecine de Paris V pour l’obtention du diplôme inter-universitaire de spécialisation.

Un cursus supplémentaire de cinq ans dans ce campus prestigieux. En 1990, auréolé de ses diplômes et reconnu par la corporation de l’Hexagone, Dr Felidj sera sollicité pour exercer dans les hôpitaux célèbres, notamment dans l’établissement Bichat et dans des laboratoires privés. «Je travaillais en France, mais à l’horizon, c’est l’Algérie que je voyais. Mon objectif n’a jamais été de m’installer hors de mon pays. Ce n’était qu’une étape de mon existence, avant de rentrer au bercail pour servir mes concitoyens», confie-t-il avec humilité.

En 2015, il rentre dans sa ville natale, Maghnia, pour ouvrir un laboratoire d’analyses ultra-moderne, avec du matériel high tech made in Germany et France. «Des automates pour des bilans d’hormonologie, bactériologie, hématologie et biochimie, entre autres…», précise-t-il. Employant huit personnes, dont quatre laborantines, deux agents polyvalents, un praticien spécialiste et une femme de ménage, le laboratoire, situé à la cité Cadi, est déjà une référence dans le domaine des analyses. «En ouvrant cet établissement, mon objectif principal est de faciliter le diagnostic pour mes collègues médecins, faciliter l’accès aux soins pour toute la population de la région extrême- ouest, et, sans aucune prétention, d’améliorer la qualité des soins en Algérie», explique Abdelhafid Felidj. «Mon retour au pays n’est certainement pas motivé par une question financière, mais plutôt guidé par la reconnaissance pour une Algérie qui m’a formé et fait de moi ce que je suis, et c’est naturel que je doive mettre mon savoir au profit de mes concitoyens et de ma nation», confesse-t-il.