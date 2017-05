Dix personnes arrêtées pour détournement présumé aux œuvres universitaires

Réagissez

L’enquête sur la gestion des œuvres universitaires de l’université Abou Bakr Belkaïd, enclenchée par la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya, a abouti, mercredi dernier, à l’arrestation de dix personnes dont on ignore avec précision le niveau de responsabilité de chacune d’elles.

Les personnes arrêtées, selon les premiers éléments de l’enquête, sont soupçonnées d’être impliquées dans une affaire de détournement de plus de 10 millions de dinars. En fait, de 2012 à 2015, cette somme a été comptabilisée selon un programme fictif (activités culturelles et omras) avant d’être détournée. L’enquête policière démontrera que les différentes dépenses ne sont pas justifiées et que les payements (des activités fictives) s’effectuaient d’une manière qualifiée d’«inexplicable» Toujours est-il que pendant cette période de trois ans, dix personnes en charge de la gestion des œuvres universitaires ont eu tout le loisir de détourner de l’argent sans que les responsables de l’université Abou Bakr Belkaïd ne se soient doutés de quoi que ce soit. Pour un présumé détournement de deniers publics, vol et usage de faux et falsification de documents comptables, les mis en cause ont été présentés devant la justice. Nous en saurons plus sur cette affaire dans les heures à venir.