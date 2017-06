Deux morts et deux blessés dans un accident

Réagissez

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été sérieusement blessées dans un grave accident de la route survenu le mercredi écoulé sur la RN98, au lieudit Larmane, un peu moins d’une heure avant la rupture du jeûne.

Le drame s’est produit lorsqu’un véhicule de marque Accent à bord duquel se trouvaient les quatre victimes, est entré en collision frontale avec un camion. Le conducteur et le passager de devant ont été tués sur le coup. Les passagers de la banquette arrière, une jeune femme et un enfant d’une dizaine d’années, ont été sérieusement blessés et évacués en urgence vers le CHU de Tlemcen. Aux dernières nouvelles, les deux blessés sont hors de danger.