Des sacs écologiques pour remplacer le plastique

Louable initiative que celle entreprise par l’association Amel El Hayet des malades cancéreux, consistant à mettre à la disposition des citoyens un sac à pain en toile de jute pour remplacer le sac plastique.

Cette idée a été fortement saluée par les citoyens, qui ont adhéré massivement en achetant ce sac à pain. Cette campagne de sensibilisation lancée en 2016 sous le slogan «Le plastique, on s’en débarrasse, le cancer, on en guérit» s’inscrit dans le cadre du volet sensibilisation et prévention de cette jeune association qui déploie tous les moyens dont elle dispose pour lutter contre l’utilisation massive et abusive du plastique, un fléau qui menace sérieusement la santé. «Nous avons lancé une campagne de sensibilisation en 2016 sur le effets néfastes des sacs en plastique sur la santé humaine et sur l’environnement.

Nous avons associé à notre mouvement les écoliers et, durant une semaine, nous avons, à travers des actions ludiques, sensibilisé les citoyens sur le danger du plastique. Maintenant, il ne faut pas seulement dire au citoyen que le plastique est dangereux pour la santé, mais il faut lui proposer des produits de substitution, le sac à pain en toile de jute en est un», explique Nour El Houda Brahmi, la présidente de l’association. Et d’ajouter : «Une fois l’utilisation du sac à pain ancrée dans les habitudes des citoyens, nous passerons à autre chose, le couffin en osier par exemple.» Cette association, qui milite pour la réduction de l’utilisation du plastique, ambitionne de réaliser un atelier de fabrication du sac à pain pour garantir la disponibilité de cet article réutilisable et qui préserve le pain sain.