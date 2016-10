Des manifestants réclament le départ du maire de Marsat Ben M’hidi

Réagissez

Depuis trois jours, une centaine de citoyens en colère observent un sit-in devant le siège de l’APC de Marsat Ben M’hidi. Leur unique revendication: le départ du maire d’obédience FLN.

Tout a commencé, selon nos informations, lorsque cet élu a pris la décision unilatérale de procéder à la démolition de cinquante habitations aux lieudits Chaib Rassou et El Mkam. «Ce président d’APC qui a délaissé les priorités des habitants, et elles sont nombreuses, a pris une décision grave sans concertation avec le conseil communal. Il a démoli nos maisons sans aucun préavis. Nous avons construit sur nos propriétés privées après nos vaines tentatives d’obtenir le permis de construire, un document que cet élu s’est obstiné à nous refuser. Au final, les économies de toute une vie pour bâtir un toit sont parties en fumée».

Exhibant des pancartes sur lesquelles on peut lire «Dégage ! Non au racisme et à la discrimination !» les mécontents persistent et signent : «Nous voulons le départ sans concession du maire». Ce dernier, retranché loin des manifestants, a riposté que «ceux qui protestent aujourd’hui, ont construit des maisons sur des terres par lesquelles passent des conduites de gaz et d’assainissement. Ils n’ont pas permis de construire. C’est une violation des biens publics».

Dans ce magma de contradictions et cette atmosphère de colère, les protestataires menacent de camper sur leur position tant que le maire reste en place.