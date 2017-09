Des logements abandonnés depuis plus de 20 ans

Réagissez

A l’entrée est de la commune de Souahlia, à proximité du nouveau lycée, se dresse un bâtiment, portes et fenêtres closes, en décrépitude totale. Une situation qui relève de l’invraisemblable, puisque au moment où des centaines de familles vivent dans des conditions déplorables faute d’une habitation décente, des logements sont fermés et abandonnés depuis plus de 20 ans. Ce bâtiment de 18 logements de type F4 et F5, d’un programme de l’ex-Entreprise de promotion du logement familial (EPLF), dont la construction remonte aux années 90, est carrément abandonné et exposé aux aléas climatiques, dont les traces sont largement visibles sur les façades. Selon un élu, ces logements, construits par l’entreprise dissoute EPLF, ont été mis en vente, mais n’ont pas trouvé preneurs : les prix de vente exorbitants fixés par l’entreprise réalisatrice ont vite dissuadé les citoyens qui avaient manifesté l’intérêt d’acquérir un logement. Et depuis, le promoteur n’a pas jugé utile de baisser les prix de ces logements. Du coup, le bâtiment, subissant les agressions de la nature et celles des hommes, se dégrade à vue d’œil.