Des hommages et une statue qui fait polémique

Réagissez

Aux vibrants témoignages d’intellectuels européens se sont greffés des couacs lors de cette rencontre, comme la polémique entourant la statue érigée en l’honneur du premier président de l’Algérie indépendante, ou encore l’ignorance par les organisateurs de la famille très proche de Ben Bella.

Retour sur l’enlèvement d’Ahmed Ben Bella et des chefs du FLN le 22 octobre 1956 : un acte de piraterie, la fin des négociations», de Tramor Quemeneur, de l’université de Coimbra (Portugal), «Ahmed Ben bella, le politicien international, 1945-1965», du Pr Martin Evans de l’université de Sussex (Royaume-Uni), «Ahmed Ben Bella, un pionnier dans la défense des droits de l’enfant en Algérie» en rapport, notamment, avec les enfants cireurs que le Président avait sommés de quitter le métier après l’indépendance…

Ce sont là autant de communications qui ont été animées au deuxième jour de cet événement, en présence d’une assistance nombreuse au palais de la culture Abdelkrim Dali.

Annoncé au programme, le sociologue et homme politique suisse Jean Ziegel s’est finalement contenté de faire lire sa conférence. Une lettre émouvante rendant un vibrant hommage à l’homme qui avait défié John Fitzerald Kennedy en brisant l’embargo américain avec sa visite à Fidel Castro à La Havane, en octobre 1962. «C’était un homme libre qui pensait juste», a écrit Ziegler. Un homme «de haute stature qui s’est tenu droit jusque dans son très grand âge (…) au-delà de l’histoire maghrébine, il appartient à l’histoire du monde».

«C’est lui qui a accueilli Che Guevara et les autres dirigeants de la Conférence tricontinentale à Alger, transformant ainsi la ville en capitale internationale de la solidarité…». Cependant, aux vibrants témoignages d’intellectuels européens se sont greffés des couacs lors de cette rencontre, comme la polémique entourant la statue érigée en l’honneur du premier président de l’Algérie indépendante, ou encore l’ignorance, par les organisateurs, de la famille très proches de Ben Bella. La statue en bronze (œuvre d’un sculpteur italien) — certaines sources disent en résine en raison du manque apparent de communication des pouvoirs publics — suscite la polémique à peine voilée.

En fait, esthétiquement parlant, le commun des mortels dira qu’elle n’est pas de grande facture, d'autant plus qu’elle ne représente pas fidèlement le président, en plus du coût qui, selon des indiscrétions, est de 15 millions de dinars. «Et dire que le gouvernement prône l’austérité pour le peuple», critiquent des citoyens. Plus grave encore, «cette statue aurait dû être érigée à Maghnia, sa ville natale. Pour nous, c’est Messali qui doit avoir sa statue à Tlemcen», opinent quelques autochtones au pied de cette statue. Certains diront carrément qu'«au lieu d’un tas de ferraille, on aurait dû penser à utiliser le nom et le parcours de Ben Bella dans les universités. En plus, les statues, ce n’est pas dans notre culture !» Dans ce magma de contradictions, la famille — le neveu et la nièce du premier chef de l’Etat après l’indépendance — n’a pas été invitée. «On est venus de notre propre chef, mais une fois sur place, on a été accueillis correctement. Cette rencontre a été organisée sans nous, sans qu’on soit consultés ou associés…»

Le colloque se terminera par la lecture des recommandations et la visite des sites historiques : palais royal du Mechouar, musée d’histoire, ruines de Mansourah…