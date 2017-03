Des experts coréens à Tlemcen

Dans le cadre de la coopération algéro-coréenne, des experts coréens, accompagnés des cadres de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture et du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture, ont effectué une mission au niveau de la ferme aquacole Aquadora, à Honaïne, à une cinquantaine de kilomètres de Tlemcen.



La séance de travail a porté sur les modalités de gestion technique de la ferme, qui consiste à connaître le matériel utilisé, comme les cages flottantes, les alevins, l’aliment. Il a été question aussi de la qualité de ces derniers, leur provenance, la superficie de la ferme en mer, la profondeur à laquelle sont ancrées ces cages, la qualité de l’eau, la période à laquelle a eu lieu l’ensemencement, les perspectives d’extension du projet, les conditions climatiques et les périodes de houle dans cette région. Tout a été passé au peigne fin, selon la direction précitée, notamment la commercialisation du poisson, son prix de gros et de détail, sa disponibilité sur le marché et la demande, la culture de consommation de ce poisson, la taille, le poids et la qualité du poisson commercialisé ainsi que le réseau de distribution de ce produit et les méthodes de conservation.



Chahredine Berriah