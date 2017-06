Des enseignants affiliés à l’UGTA mènent une fronde

Réagissez

Dans une lettre adressée au ministre de l’Enseignement supérieur et dont nous détenons une copie, des enseignants universitaires de la prestigieuse Ecole préparatoire des sciences et techniques, affiliée à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), expriment un certain nombre d’inquiétudes qui sont à l’origine, disent-ils, «du climat malsain qui règne dans ce célèbre établissement» et menacent, de ce fait, de recourir à la grève si aucune solution n’est apportée pour prendre en charge effectivement leurs doléances.

Zaiter Nawfel, enseignant dans cette école, au moment de nous remettre une copie de la lettre, nous a clairement signifié que «les enseignants envisagent de boycotter le concours national qui aura lieu le 19 juin si la situation reste telle quelle».

Dans le document en question, la section syndicale dénonce les agissements et les comportements qualifiés d’«inacceptables» de la direction de l’école, contraires aux mesures et décisions prises par le ministre de l’Enseignement supérieur, qui prônent le respect mutuel, l’importance du dialogue avec le partenaire social et la transparence dans le domaine pédagogique et scientifique conformément à l’instruction ministérielle 71/2013 du 22 janvier 2013.

«Le directeur de l’école agit seul et prend des décisions arbitraires et unilatérales», soulignent les syndicalistes qui interpellent le secrétaire général de l’UGTA pour intervenir et mettre fin à «ces agissements» qui vont à l’encontre de l’éthique et qui engendrent une situation conflictuelle préjudiciable au bon fonctionnement de cette prestigieuse école. Parmi les griefs exprimés par les enseignants figurent aussi le non-respect de la décision ministérielle du 04/02/2009 relative à la conduite du conseil scientifique de l’école, l’ingérence injustifiée dans le travail pédagogique et l’entrave à la pratique syndicale.