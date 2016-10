Ghazaouet

Des bénévoles collectent les déchets plastiques

Plus d’une centaine d’enfants encadrés par une cinquantaine d’adultes, notamment des membres de l’association Amel El Hayet, des élus et des écolos, ont pris part à une grande opération de volontariat pour ramasser les déchets plastiques, en quantité hallucinante, qui enlaidissent le cadre de vie, polluent l’environnement et, par ricochet, menacent la santé publique.

Cette opération dénommée La caravane de l’espoir est à mettre à l’actif de l’association Amel El Hayet d’aide aux malades cancéreux, en collaboration avec les quatre communes de la daïra de Ghazaouet. Cette action, première du genre puisqu’elle a rassemblé les quatre communes, se veut une prise de conscience individuelle et collective de la nécessité de préserver l’environnement. C’est dans cette optique que les acteurs de cet événement étaient en grande majorité des enfants. Le coup d’envoi de la caravane écologique a été donné au niveau de la commune de Dar Yaghomracen. Vers 9h30, un cortège impressionnant, composé de 9 bus, 4 camions-benne à ordures ménagères, une ambulance et d’autres véhicules particuliers conduits par la voiture de l’association El Amel, quitte la région de Trara à destination de Ghazaouet. La première escale fut le grand quartier de Sidi Amar où les enfants, équipés de gants et de masques de protection, se sont donnés à cœur joie dans l’accomplissement de leurs gestes écolos. La caravane reprend ensuite son chemin vers la commune de Tient, sous le regard admiratif des citoyens qui ont fortement applaudi cette opération. A Tient, les enfants effectuent la même opération et se rendent à Souahlia où ils prennent leur déjeuner dans une ambiance festive avant de reprendre leur noble action. A 15h, le cortège de la propreté arrive à sa destination finale : la place Colonel Abbès, en plein centre de Ghazaouet. Là, le maire accompagné de quelques élus attendaient les petits écolos. Ces derniers, fiers d’avoir accompli leur devoir, en donnant une belle leçon de civisme aux adultes, se réunissent sur la place publique autour de leurs encadreurs. «Cette louable action ne doit pas se terminer aujourd’hui. Nous devons continuer à sensibiliser notre entourage, nos camarades qui n’ont pas eu la chance de prendre part à cet événement pour préserver propre le cadre vie et vire dans un milieu propre et sein», explique le maire. Les dizaines de sacs poubelle remplis de plastique ont été déposés au milieu de la place publique.

Le lendemain, les artistes de la région entreront en action pour faire de ces déchets des œuvres d’art. Ainsi, d’ici le samedi 15 octobre, jour de clôture de cet événement intitulé Plastic et cancer, la place se transformera en une galerie d’art.



O. El Bachir