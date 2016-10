Réagissez

Du 1er au 30 novembre, l’EPH de Ghazaouet lance une opération de dépistage précoce du cancer du sein au profit des femmes âgées de plus de 40 ans, gratuitement et sans rendez-vous. Depuis déjà une quinzaine de jours, une campagne d’information et de sensibilisation au dépistage du cancer est lancée par l’association Amel El Hayat des cancéreux et les professionnels de santé. Les membres de l’association se sont mobilisés pour aller à la rencontre des femmes et leur répéter les bons reflexes contre le cancer du sein, les pousser au dépistage. Ces campagnes de sensibilisation vont-elles convaincre les femmes à se faire dépister ? Consentiront-elles à se déplacer pour une mammographie ?

Selon M. Maamar, le directeur de l’EPH de Ghazaouet, toutes les femmes ne répondront pas à cette invitation préventive. Les prétextes pour éviter cet examen sont multiples : la peur de la maladie, le manque de temps, autant de fausses excuses avancées par les femmes pour contourner une mammographie. Par ailleurs, depuis l’année dernière, l’établissement public hospitalier Maalem Lahcen dispose d’un service d’oncologie pour la prise en charge des malades de la région et leur éviter de se déplacer vers Tlemcen. Le service en question dispose de deux cancérologues, un hématologue, des médecins généralistes et des infirmiers.

En 2015, ce service suivait 45 malades et a effectué 401 séances de chimiothérapie et 380 consultations en oncologie. Malheureusement, le nombre de malades ne cesse d’augmenter. Au 31 août 2016, 63 patients étaient traités au niveau de ce service, 481 séances de chimiothérapies ont été effectuées et 622 consultations pratiquées. A noter aussi que cet établissement hospitalier doté de nombreux services et qui rend déjà de grands services aux habitants de toute la région de Ghazaouet, accuse un grand déficit en matière de médecins spécialistes. Le manque est enregistré notamment en radiologie, en gynécologie, en neurologie et en ophtalmologie.