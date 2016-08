Démantèlement de réseaux de trafic international de véhicules

Réagissez

Le mis en cause qui est impliqué dans un vaste réseau de trafic international de véhicules entre l’Espagne et l’Algérie, a avoué qu’en «2012, un ressortissant algérien l’a contacté en terre ibérique pour lui proposer d’introduire sur le territoire national un véhicule de type Citroën Saxo en contrepartie d’une somme importante en devises étrangères», selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tlemcen.

L’affaire a été conclue, selon la même source, avec l’engagement du trafiquant espagnol d’enregistrer ledit véhicule et se faire délivrer la carte grise en son nom. Sitôt débarqué du car-ferry provenant d’Almeria (Espagne), le mis en cause a été arrêté et déféré devant le procureur de la République de Ghazaouet qui l’a placé sous contrôle judiciaire, avec la saisie des documents du véhicule en question.

Ce trafic de véhicules étend ses tentacules dans toute l’Oranie.

Et pour cause, hier, le contrôleur de police et chef de la sûreté de la wilaya d’Oran a indiqué dans ce sens qu’«un réseau national de vol de véhicules a été démantelé et 11 véhicules volés ont été récupérés». Le fruit d’une enquête de deux mois. Selon notre source, les voleurs de véhicules procédaient à la fabrication de clés des véhicules ciblés et utilisaient également les boîtiers des mémoires de ces véhicules pour les faire démarrer.

Par ailleurs, un autre réseau a été démantelé dans la wilaya de Aïn Témouchent par la brigade de recherches et d’investigations : neuf voitures de luxe ont été récupérées. Selon l’enquête, les criminels introduisaient en Algérie, depuis la frontière Ouest, des voitures volées après la falsification de leurs documents avec la complicité de fonctionnaires des administrations locales de plusieurs wilayas du pays. Ces trois réseaux n’auraient-ils pas une seule et même tête pensante ?