Conflit à l’UGTA

Mercredi matin, les cadres syndicaux de l’UGTA et quelques travailleurs affiliés à ce syndicat ont observé un sit-in devant le siège de l’Union de wilaya, place du 1er Mai, pour exiger le départ de la secrétaire de wilaya et dévoiler l’ampleur du malaise existant au sein de ce syndicat.

Des responsables de sections syndicales représentant plusieurs entreprises et administrations publiques, AlgérieTélécom, SNVI, Casnos, SNR, Cnas, ADE, Cacopatp et autres, se sont rassemblés pour dénoncer les décisions qu’ils qualifient d’arbitraires et d’attentatoires au règlement intérieur et au statut de l’UGTA de la secrétaire de wilaya tout en exigeant son départ dans l’immédiat.

Les griefs, selon les protestataires, reprochés à cette responsable s’articulent autour des infractions aux textes et règlements régissant le fonctionnement intérieur de l’Union de wilaya et des décisions unilatérales prises par cette responsable. «C’est insensé que des sections syndicales locales soient gelées ou suspendues juste pour écarter des syndicalistes aguerris et connus pour leur militantisme», désapprouvent les syndicalistes. A travers ce mouvement de contestation, les syndicalistes en colère exhortent la centrale syndicale d’intervenir en urgence dans ce conflit qui mine l’union de wilaya. «Nous demandons à ce que les responsables au niveau de la centrale interviennent pour remettre de l’ordre dans le secrétariat de la wilaya, réhabiliter les syndicalistes marginalisés et réunir les rangs de l’UGTA de Tlemcen», martèlent les protestataires.