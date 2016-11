Conflit à l’hôpital de Maghnia : Les associations souhaitent la fin de la grève

Réagissez

La grève à l’hôpital de Maghnia pénalise...

La grève des médecins spécialistes et des généralistes, entamée il y a près d’un mois à raison de deux jours par semaine, pour réclamer le départ du directeur de l’établissement, fait réagir la société civile.

Dans une longue lettre transmise au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, avec copie au wali de Tlemcen et aux différentes autorités locales de la daïra et de la wilaya, une vingtaine d’associations et d’organisations dont la ligue algérienne de défense des droits de l’homme, expriment leur colère quant au bras de fer qui oppose les parties en conflit; une situation qui perdure et qui pénalise toute une population. «Nous vous demandons de trouver une solution rapide à nos préoccupations, surtout celle des malades, suite à cet arrêt de travail non justifié, ou plutôt par des prétextes non fondés.

En réalité, le directeur ne fait qu’appliquer les lois de la République. Les médecins spécialistes, rejoints par la suite par les généralistes dans leur grève, veulent imposer leur logique qui contredit le règlement général de l’hôpital. Aujourd’hui, la santé des patients est en danger, elle est prise en otage. Des patients régulièrement poussés, malgré eux, vers les cliniques privées». Les signataires dudit document ne vont pas avec le dos de la cuillère pour «dénoncer les grévistes qui abandonnent les malades dans les services des urgences, avant d’ordonner leurs évacuations vers le CHU Damerdji Tidjani de Tlemcen».

Et de demander au ministre de «maintenir le directeur de l’hôpital Chaâbane Hamdoune à son poste pour assurer la discipline et réussir la réforme hospitalière comme décidé par l’Etat». Il y a moins d’une semaine, le wali a appelé les grévistes à rejoindre leurs postes pour le seul intérêt du malade, et apparemment, les médecins sont revenus à de meilleurs sentiments puisque, lundi et mardi derniers, ils ont fait l’impasse sur leur revendication essentielle, c’est-à-dire le départ du directeur.