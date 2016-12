Colloque international sur Ahmed Ben Bella

Réagissez

Pour commémorer le 100e anniversaire de la naissance du premier chef d’Etat de l’Algérie indépendante, l’université Aboubakr Belkaïd organisera pendant deux jours, les 4 et 5 décembre, au palais de la culture Abdelkrim Dali, un colloque international intitulé «Ahmed Ben Bella dans ses dimensions nationale et internationale».

Cette rencontre, la première du genre, verra la participation de personnalités historiques et politiques, d'universitaires et d'écrivains, à l’image du sociologue suisse de l’université de Genève, Jean Ziegler, de l’écrivaine malienne et femme politique, Aminata Drouman Traoré, du professeur libanais Maan Bachour, du ministre de la Justice, Tayeb Louh, du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, du ministre chargé des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, entre autres. «Ce colloque vise à faire découvrir l’histoire militante du défunt président Ben Bella, ses contributions dans le Mouvement national et dans la Guerre de Libération nationale, tout mettant en exergue sa place sur la scène mondiale et ses contributions politiques, intellectuelles et humaines au niveau des instances, organisations territoriales et mondiales», précisent les organisateurs. Au programme, des communications, des témoignages, la projection d’un film sur Ben Bella, la baptisation de la bibliothèque des sciences humaines et sociales au nom de Ahmed Ben Bella et l’inauguration de la statue érigée à sa mémoire sur la place du 1er Mai. Né à Maghnia le 25 décembre 1916, Ahmed Ben Bella est décédé le 11 avril 2012 à Alger à l’âge de 96 ans.