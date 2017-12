Cinq terroristes arrêtés

Réagissez

Ils s’apprêtaient à commettre des attentats terroristes la veille du Nouvel an à Tlemcen : 5 terroristes ont été arrêtés, ce mercredi, par les services de sécurité d’Oran dans le cadre d’une importante opération antiterroriste. Ils ont été arrêtés dans les quartiers d’El Koudia, les Dahlias et El Kalaâ de la ville de Tlemcen, alors qu’un sixième suspect est toujours en fuite. Les perquisitions effectuées par les services antiterroristes ont permis la saisie de plusieurs passeports biométriques sur lesquels sont apposés des visas d’entrée en Turquie et dans les Emirats arabes unis, des documents de propagande religieuse, des téléphones portables, des CD-ROM, des flash-disques, des épées, des billets de voyage et d’importantes sommes d’argent en dinars algériens et en livres turques. Les mis en cause, selon les services de sécurité, sont soupçonnés d’appartenance à l’organisation terroriste Daech.