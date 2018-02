Réagissez

La découverte de corps sans vie flottant à la surface de la mer ne surprend plus les marins pêcheurs qui se sont habitués à ce spectacle désolant et tragique. Au cours de la semaine écoulée, les corps sans vie de cinq personnes ont été repêchés en mer, au large de Ghazaouet et Honaïne, par les éléments du groupement territorial des garde-côtes de Ghazaouet.