Chahreddine Berriah honoré par la ligue pour la défense des droits de l’homme

La Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH) a honoré, hier dans son siège commun avec le Snapap de Tlemcen, le journaliste et chef de bureau régional d’El Watan pour ses «nombreux reportages réalisés en Algérie et en Afrique sur les migrants subsahariens et pour son militantisme aux droits humains. M. Berriah vient, également, d’être lauréat du prix international de l’Excellence de la migration à Malte (3e).

Un prix, organisé par l’Union européenne et l’organisation britannique Open Media Hub, auquel ont participé 120 journalistes euro-méditerranéens. C’est un honneur pour l’Algérie en général et la wilaya de Tlemcen, en particulier. Il est tout à fait naturel de l’apprécier à sa juste valeur et l’encourager à persévérer dans sa noble mission» a indiqué Faleh Hammoudi, syndicaliste et membre de la ligue précitée.

Chahreddine Berriah, qui est auteur de Itinéraires interdits, un récit sur les migrants, publié en France, a obtenu le prix de l’Excellence grâce à son reportage Ghetto de Maghnia, le 6e continent.

Dans une brève allocution, notre reporter a souligné : «Il y a des récompenses qui procurent de la joie, mais le prix que j’ai reçu et dont je ne peux me targuer d’en tirer un quelconque mérite, si ce n’est d’avoir décrit une situation dramatique avec sincérité, m’a endolori davantage, parce qu’il s’agit d’humains marginalisés et victimes de mépris et de racisme dans leur propre continent. On dit bien que 'le malheur des uns fait le bonheur des autres' et pour une fois, sans aucune fausse modestie, cette citation dans le contexte (mon prix) n’est pas mienne.»