Réagissez

«Les finances locales», «Le rôle des collectivités locales dans la promotion de l’investissement», «L’évolution de la réglementation des collectivités locales», sont les thèmes développés lors des portes ouvertes sur la commune, organisées au palais de la culture Abdelkrim Dali.

La célébration du cinquantenaire de la commune a permis aux citoyens d’avoir une idée sur le sens noble de la commune tel que défini universellement. Même si dans les faits, en Algérie, tout ce qui rime avec «commune» est assimilé à des scandales de gestion et autres malversations. Mais là n’est pas le sujet. Au-delà des thèmes développés pendant cet événement, comme «Les finances locales», «Le rôle des collectivités locales dans la promotion de l’investissement» et «L’évolution de la réglementation des collectivités locales», l’on a eu droit à un rappel utile sur la commune, en tant qu’institution, promulguée le 18 janvier 1967, du premier texte de l’Assemblée populaire communale, qui est le «point de départ du développement économique, social et culturel.

Avec l’inscription de la décentralisation dans notre Constitution, la commune est désormais le patrimoine de tous les Algériens. La commune est désormais un vrai lieu de participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, permettant aux élus locaux d’exercer leurs prérogatives dans tous les domaines de compétence qui leur sont dévolus par la loi», a tenté d’expliquer le chef de l’exécutif.

Concernant la modernisation du service public, le directeur de la réglementation et des affaires générales a rappelé la «généralisation de l’utilisation du fichier national de l’état civil, la généralisation de la numérisation des registres de l’état civil, l’annulation de 14 documents sur 28 de l’état civil, la parution automatique des mentions marginales dans les actes, le registre électronique national, le fichier national des cartes grises, permettant de faciliter la tâche aux citoyens et leur épargner les longues attentes, et les efforts méritoires dans la modernisation des services de l’administration, tels la délivrance du passeport biométrique, la carte d’identité biométrique en attendant le permis de conduire et la carte grise qui doivent suivre prochainement».