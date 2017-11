Campagne d’information sur la sécurité et la santé au travail

Réagissez

La promotion de la culture de sécurité et de santé au travail demeure le cheval de bataille de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) de Tlemcen qui multiplie ses actions de sensibilisation et d’information en direction des travailleurs et des employeurs à l’effet de réduire les accidents du travail. Cette stratégie a déjà produit des résultats significatifs. «Depuis le début de l’année, un peu plus de 600 accidents de travail ont été enregistrés par le service de prévention des accidents de travail et maladies professionnelles de l’agence de Tlemcen», a indiqué Khaled Boumediene, responsable du service de prévention, lors de la journée portes ouvertes organisée, ce lundi, au siège de la CNAS, avec pour thème «Lieux de travail organisés, travailleurs protégés». Selon toujours le chargé de la prévention, ce chiffre qui parait assez élevé, est en vérité infime par rapport aux années précédentes. Ce net recul des accidents de travail, selon lui, est le fruit d’un travail continu et régulier mené en amont par les contrôleurs de la CNAS à travers des visites de contrôle, de sensibilisation et d’information sur site. «D’ailleurs, a-t-il souligné, le choix du thème de la journée ‘‘Lieux de travail organisés, travailleurs protégés’’ est établi suite à un manquement constaté lors des contrôles préventifs».