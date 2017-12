Bab El Assa : 400 foyers raccordés au gaz de ville

Réagissez

Dans le cadre de la commémoration du 57e anniversaire des événements du 11 Décembre 1960, le wali de Tlemcen s’est rendu à Bab El Assa pour superviser la mise en service du gaz de ville au profit de 400 foyers dans la localité de Yembou.

Les habitants de cette localité n’ont pas caché leur joie, surtout que le raccordement de leur foyers au gaz de ville arrive au bon moment, c’est-à-dire au moment où le froid commence à se faire sentir. «Juste le fait de ne plus penser à la bonbonne de gaz et les tracasseries qui vont avec, me rend heureux», dira tout sourire un habitant. Le chef de l’exécutif, s’adressant aux responsables de la Société de distribution de l’électricité et du gaz, a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts visant le raccordement en gaz naturel, notamment au profit des communes les plus enclavées. «Il y va de l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens», rappelle-t-il. Auparavant, le wali avait inauguré, au niveau de la commune d’Arebouz, une maison de jeunes et un complexe sportif de proximité.

De nouveaux espaces encouragent les jeunes de cette localité à pratiquer une activité sportive ou culturelle répondant à leurs aptitudes et penchants. D’ailleurs, cette commune, située au fin fond de la wilaya de Tlemcen, peut se targuer d’une jeunesse passionnée de sports de combat, à l’exemple d’Ismaïl Mahieddine et Bouaricha Imane, qui se sont illustrés, récemment, au 9e championnat de kick-boxing en Jordanie. Les deux athlètes ont remporté la médaille d’or chacun dans sa catégorie.