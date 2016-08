Atteinte à un site historique

Réagissez

Une construction au quartier Bab El Hadid, près du palais Mechouar, interpelle les citoyens de la ville

. Morsli Bouayad, président de l’association pour la sauvegarde et la promotion de l’environnement de la wilaya de Tlemcen (Aspewit) explique la situation: «Une construction jouxtant un rempart datant de 1852 et des tours des Zianides est en train de s’élever, dépassant du coup, le mur datant de près de deux siècles. Le site historique se dénature au vu et au su de tout le monde dans l’indifférence totale. C’est une anomalie que je ne m’explique pas !» Selon nos informations, la propriétaire de ces travaux détient toutes les autorisations pour réaliser son projet. Sauf que M. Bouayad qui avait alerté au préalable les autorités sur l’irrégularité de ces travaux, estime que, quelque part, la loi a été piétinée. «Je ne comprends pas comment les services de l’urbanisme et de la culture ont donné leur avals pour cette construction qui dépasse le rempart». Le président de l’association envisage de porter plainte sans préciser contre qui.