A quand le confortement d’un mur de soutènement qui s’est effondré ?

Près d’un an après l’effondrement d’une importante partie du mur de soutènement qui longe la route reliant les quartiers ouest au centre-ville, au lieu-dit La Mono, les travaux de reconstruction ne sont toujours pas entamés.

Les faits remontent au mois de mars 2016, lorsqu’un jeune ouvrier d’une entreprise privée chargée de raccorder la nouvelle infrastructure douanière au gaz de ville été enseveli sous l’énorme masse de béton qui s’est subitement détachée de ce mur de protection. Cet ouvrage, dont la construction remonte à l’ère coloniale et qui, depuis, n’a jamais fait l’objet de travaux de confortement, a fini par céder, probablement fragilisé par les coups de bulldozer, provoquant l’affaissement d’une partie du trottoir. L’écroulement de cet important pan du mur aggrave davantage le risque d’affaissement de la chaussée, notamment en cas de fortes précipitations. Cette éventualité n’est pas à négliger puisque cette route est la seule qui relie les quartiers ouest au centre-ville, son affaissement isole les deux parties. Malheureusement, cette menace, qui pèse aussi sur les usagers de cette route, beaucoup de lycéens et collégiens, ne semble pas inquiéter, outre mesure les responsables locaux. Un an après son éboulement, les décombres sont encore là, rappelant le tragique accident qui a coûté la vie à un jeune homme. A cette époque, les responsables se sont contentés de constater les dégâts et d’installer des barrières de sécurité. Et puis, plus rien. Nous avons appris de source municipale que le projet de reconstruction de ce mur est gelé en raison de l’absence d’enveloppe financière. Autrement dit, au nom de l’austérité budgétaire, la sécurité des citoyens n’est plus une priorité.