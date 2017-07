83 narcotrafiquants et 33 contrebandiers arrêtés en 6 mois

Réagissez

Cent seize contrebandiers, dont 83 impliqués dans le narcotrafic, ont été arrêtés et 74 véhicules, dont 4 camions et 4 motos, ont été saisis dans 85 opérations ayant permis la saisie de près de 5 quintaux de résine de cannabis depuis le début de l’année en cours, selon la direction régionale des Douanes de Tlemcen. Un bilan qui met en exergue le fait que les trafiquants de tous bords n’ont pas lâché prise, malgré le durcissement des mesures de sécurité sur la bande frontalière Ouest, notamment les profondes tranchées et le mur en fer sur le tracé frontalier.

La frontière entre les deux pays demeure un gruyère au vu des transactions commerciales illégales qui s’opèrent de jour comme de nuit. En plus de la drogue (la cocaïne timidement) et les psychotropes qui s’échouent en grande quantité sur le territoire national à une cadence infernale, les pièces de rechange, le tabac, le carburant et les déchets de cuivre continuent à faire le chemin inverse. La valeur globale des saisies s’élève à 347 689 073 DA. Quant aux amendes inhérentes à ces affaires, elles sont de l’ordre de 3 176 897 787 DA. L’Etat a beau imaginer toutes les mesures pour éradiquer ces trafics, les contrebandiers réussissent toujours par passer à travers les mailles des filets. Par quelle magie ?