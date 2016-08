700 logements sociaux distribués avant la fin de l’année

Réagissez

Les 700 logements sociaux locatifs construits à Sidi Amar seront distribués avant la fin de l’année en cours. L’annonce de l’attribution a été faite par le wali à l’issue d’une visite d’inspection et de travail effectuée, ce mercredi, dans la daïra de Ghazaouet. La distribution des logements devrait intervenir aussitôt après l’achèvement des travaux d’adduction au réseau de gaz et l’aménagement extérieur du site. Le chef de l’exécutif s’est rendu ensuite à la zone industrielle de Sid Amar pour s’enquérir de l’état d’avancement des différents chantiers engagés depuis quelques mois. La cadence des travaux de réalisation de certains projets, relatifs notamment à la viabilisation, est jugée trop lente. Cette zone industrielle s’étend sur une superficie de 39,4 hectares et dispose de 46 lots. Réagissant à une question relative aux pseudo-investisseurs ayant bénéficié d’un foncier industriel avec acte de concession mais qui ne sont pas allés jusqu’au bout de leurs projets, le wali a précisé que des actions en justice seront intentées contre ces personnes pour la récupération de tous les terrains attribués auparavant.