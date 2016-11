Réagissez

Le conseil de l’Ordre des médecins de Tlemcen, sous le parrainage de la wilaya, a organisé, pendant 2 jours, au palais de la culture Abdelkrim Dali de Tlemcen, le 6e congrès panafricain et méditerranéen de cardiologie du sport.

Une rencontre d’envergure à laquelle ont pris part des spécialistes maghrébins, subsahariens et européens autour de thèmes d’actualité, comme la mort subite liée au sport, l’activité sportive et le risque cardiovasculaire, sport et diabète, le certificat d’aptitude au sport, les gestes qui sauvent : comment prendre en charge un arrêt cardiovasculaire en milieu sportif, entre autres. A propos de ce dernier thème, le Dr Noureddine Bettahar expliquera la réanimation cardio-pulmonaire de base «qui a pour but de retarder les lésions cérébrales en attendant l’arrivée d’une équipe médicale». Des gestes élémentaires de survie dont le but est «la ventilation pulmonaire»

Pour cela, il faut «assurer immédiatement la liberté des voies aériennes, en desserrant ou dégrafant rapidement tout ce qui peut gêner la respiration, basculer doucement la tête de la victime en arrière et élever le menton, ouvrir la bouche et retirer d’éventuels corps étrangers et garder le menton toujours élevé». Les signes nécessaires et suffisants pour affirmer un arrêt cardiaque sont «la perte de conscience, l’abolition des mouvements respiratoires, pâleur, marbrures cyanose, modification des pupilles» et de préciser que «80% des morts subites sont d’origine cardiovasculaire»

Dans son intervention, «L’activité physique et cancers», le professeur Bedjaoui a indiqué que «les effets bénéfiques de l’exercice physique sont également mesurables pendant et après le traitement d’un cancer. Il faut améliorer la survie des personnes malades ainsi que leur qualité de vie, anxiété, dépression, sommeil, image du corps et sensation de fatigue. L’activité physique ne se réduit donc pas à la seule pratique sportive, qu’elle soit de loisir ou de compétition. Elle inclut tous les mouvements effectués dans la vie quotidienne, professionnelle et domestique, activités ménagères, jardinage, marche ou vélo jusqu’au lieu de travail, montée des escaliers». Il nous apprendra, en outre, que «selon les recommandations OMS 2010, l’inactivité est la 4e cause actuelle de mortalité : 6% ,13% HTA, 9% Tabac, 6% HyperGlyc, 5% IMC> 25.

L’inactivité physique serait responsable de 1 cas sur 4 à 5 de cancer du côlon ou de cancer du sein, 1 cas sur 4 de diabète, 1 cas sur 3 de pathologie coronarienne». Cette rencontre scientifique a été certainement bénéfique pour les pratiquants du sport, en ce sens que le phénomène de la «mort subite ou de l’infarctus du myocarde non mortel survenant pendant ou après l’effort, est appelé à augmenter dans les années à venir, du fait de la pyramide démographique algérienne et de la pratique d’une activité physique intense par des effectifs croissants de pratiquants, notamment des vétérans». D’où la nécessité d’avoir recours aux spécialistes avant, pendant et après une activité physique.