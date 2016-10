26 étudiants récompensés

Réagissez

Jeudi dernier, l’auditorium du pôle de l’université Aboubakr Belkaïd de Tlemcen a abrité la cérémonie de remise des diplômes à la première promotion de l’Institut panafricain des sciences de l’eau et de l’énergie (Pauwes).

Après deux années d’études, 26 étudiants venus d’une quinzaine de pays africains ont été récompensés. Les diplômés en mastère en ingénierie de l’eau ou de l’énergie ont réalisé des stages sur le continent africain et ailleurs, ainsi que des mémoires de grande qualité. Les étudiants incarnent aujourd’hui la vision de la commission de l’Union africaine lors de la création de l’université panafricaine. Ils deviendront ainsi un jour les experts africains en charge de lutter contre l’un des plus grands enjeux de l’Afrique, le changement climatique, pour ainsi contribuer au développement du continent. Pour la cérémonie de remise des diplômes, des invités internationaux de renom se sont rencontrés à l’auditorium de la faculté de médecine à Tlemcen.

«La coopération tripartite, entre la commission de l’Union africaine, l’Algérie, pays hôte, et l’Allemagne, partenaire thématique-clé, est au cœur de la réussite de l’établissement. L’Institut panafricain des sciences de l’eau et de l’énergie est situé à l’université Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen. Il a été fondé en 2012 par la commission de l’Union africaine dans le cadre de la création de l’université panafricaine, un vaste système intégré de l’enseignement supérieur au niveau du continent africain. En partenariat avec le gouvernement allemand, l’institut offre à des étudiants détenteurs d’une licence d’accéder à des formations théoriques et pratiques à la pointe de la recherche actuelle dans des domaines vitaux, l’eau, l’énergie et l’enjeu du changement climatique, pour le développement de l’Afrique.