14 harraga interceptés au large

Quatorze candidats à l’émigration clandestine ont vu leur traversée s’achever quelques minutes après avoir lâché les amarres, au large de plage de sel. L’embarcation à bord de laquelle ils ont pris place, contre la somme de 120 000 DA, a été interceptée à l’aube, à 11 miles au large entre Ghazaouet et Port Say, alors qu’elle naviguait vers les côtes espagnoles. Les harraga, âgés entre 25 et 35 ans, originaires de Maghnia, Ghazaouet, Nédroma et Felaoucen ont été ramenés au port et remis à la justice.