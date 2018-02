1356 chômeurs ont trouvé du travail grâce à l’ANEM

Réagissez

L’antenne de Ghazaouet de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) qui chapeaute 5 daïras, soit 14 communes, vient de communiquer son bilan de l’année 2017.

Il en ressort un nombre de 1356 placements effectués dans différents dispositifs de travail. Selon M. Mouï-Lahcene Fethi, chef de l’antenne, ce chiffre dépasse les prévisions établies. En mode classique, l’agence a réalisé 887 placements. Dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA), l’agence a réussi l’insertion de 148 jeunes. Pour ce qui est du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), ils sont 321 jeunes à en avoir bénéficié. A part les placements, l’ANEM s’emploie aussi à soutenir l’insertion des jeunes dans le monde du travail à travers une formation adaptée aux besoins de la région.

Dans ce contexte, l’agence a signé une convention avec l’Ecole des techniques de pêche et d’aquaculture de Ghazaouet pour la formation d’une vingtaine de jeunes dans les métiers de matelots qualifiés, patrons côtiers et techniciens en aquaculture. Par ailleurs, notre interlocuteur indique que la rétention de l’information n’est plus de mise. Les jeunes demandeurs d’emploi peuvent procéder à une inscription en ligne et suivre en temps réel l’avancement de leur dossiers. Cette nouvelle façon de faire, non seulement renforce la transparence dans le traitement des dossiers mais évite aussi aux jeunes des communes de Bab El Assa, Felaoucene, Aïn Fetah, Aïn El Kbira de subir les tracasseries d’un déplacement coûteux et laborieux. A noter qu’à l’échelle de la wilaya, sur les 50 665 demandes d’emploi déposées à travers les différentes agences, 10 380 placements ont été effectués.