13 présumés terroristes arrêtés, 7 autres sont activement recherchés

L’opération enclenchée après l’arrestation de cinq suspects, il y a une dizaine de jours à Tlemcen, soupçonnés de préparer des attentats terroristes pour la veille du nouvel an, a permis huit nouvelles arrestations.

Au total, 13 individus, suspectés d’avoir projeté de commettre des attentats terroristes à Tlemcen et d’appartenir au groupe terroriste Daech, ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt, mardi dernier, a-t-on appris de source judiciaire. Notre source a donné plus de détails sur le profil des suspects arrêtés. Parmi le groupe des 13 suspects arrêtés figurent un ingénieur d’Etat de Sonatrach, un enseignant, trois étudiants et huit commerçants.

Aussi, on compte parmi le groupe 3 terroristes condamnés à 10 ans de prison ferme dans les années 90. Notre source affirme aussi que les suspects communiquaient avec des groupes terroristes en Syrie via «Telegram Messenger», et tous les objets saisis à Tlemcen, notamment des documents sur le djihad armé, les pièces d’identité biométriques, ont permis de discerner une forme d’allégeance évidente à Daech. Par ailleurs, sept autres suspects, dont 4 sont originaires de Honaine, Fellaoucen et Tlemcen, sont toujours en fuite et activement recherchés par les services de sécurité.